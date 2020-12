Tonini: “Los concejales sienten parte de este plan de gobierno”

Por Aries, el secretario De Ambiente y Servicios Públicos, Aroldo Tonini, consideró que es habitual que haya diferencias políticas en los bloques “pero no es menos importante que hay 21 concejales y tiene unanimidad en la ordenanza presupuestaria y, salvo uno que votó en contra, la mayoría más que absoluta aprobó el valor de la unidad tributaria”.

“Esto demuestra que estamos en un mismo barco y lo que queremos es ejecutar un plan de obras que beneficie a la Ciudad. Aquí no hay protagonismo de funcionarios. Si se quiere la señora intendenta que encabeza un proyecto y es su plan de gobierno y su plan político”, indicó Tonini.

El funcionario afirmó que los concejales “se sienten parte de este plan de gobierno porque el beneficiado es el vecino” y por esa razón aprobó el plan de gobierno que marcó la gestión de Bettina Romero.

Tonini indicó que “las obras que elije el Ejecutivo, no son capricho”, sino que surgieron de las audiencias con vecinos o estaban en expedientes concretos y fueron tenidas en cuenta al momento de confeccionar el presupuesto 2021. “A partir de este año ya con un presupuesto específico que se llama “presupuesto participativo” ya permite que los vecinos directamente vayan a elegir ellos la obra para su barrios”, anticipó.

“No van a desaparecer los debates políticos. No debieran desaparecer porque forman parte de un debate necesario en un municipio importante como la Capital. No nos asusta, no lo escondemos, al contrario. Cada vez que hemos ido a presentar planes hubo debates y propuestas de concejales que fueron recogidas por los funcionarios y las pusimos en el plan de trabajo”, concluyó el secretario De Ambiente y Servicios Públicos.