Vuelta a clases: Padres irán a la justicia si no obtienen respuestas concretas sobre el regreso a las aulas en 2021

“No hay ningún dato que diga que son las propias escuelas el foco específico del contagio”, afirmó y agregó que temen que temen que los niños vuelvan “a perder el año”.

“El gobernador ha creado el COE en Marzo y todo ha quedado en manos del COE. No se lo escucho al ministro de Educación, no se lo escuchó al Gobernador, no se escuchó a la Legislatura que son los representantes del pueblo” afirmó Rueda y recordó que lo que piden es “que den las definiciones y si no las dan nos veremos obligados a acudir a la Justicia”.

“No es lo que queremos, no sólo porque somos ciudadanos que queremos que el Estado cumpla su rol sin necesidad de que lo estemos corriendo con un juicio sino porque también entendemos las dificultades de un juicio de esa naturaleza”, concluyó.