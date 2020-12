Diputado de San Martín rechazó el Presupuesto por falta de agua: "acaba de morir una nena wichi", denunció

Franco Hernández Berni acostumbra a reclamar la falta de agua en el departamento norteño y ante la ausencia de obras presupuestadas para 2021, no acompañó la ley de leyes.

Tras 12 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al primer proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo a cargo de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz.

Destacadas alocuciones, algunas por paupérrimas y otras por devastadoras, resaltaron durante la larga discusión, tanto a favor como en contra.

Franco Hernández Berni, diputado provincial de Tartagal, en una alocución de seis minutos planteó duras críticas al justificar que no acompañaría la ley de leyes.

“Destacar que el plan del gobernador, según se exterioriza en esta ley, no tiene en miras la obtención de agua para el Departamento San Martín”, dijo el legislador en consonancia con lo que acostumbró a reclamar durante las sesiones ordinarias.

“No hay obras ni para buscar, ni programas para obtener nuevas fuentes de agua en Salvador Mazza. No está proyectado en este Presupuesto ninguna obra nueva para obtención, almacenamiento, distribución de agua potable para Aguaray”, describió y agregó que “no existe proyectado ningún plan obtención de agua para Mosconi, Embarcación, para la Misión Chaqueña o Padre Lozano”.

Según detalló Hernández Berni las obras contempladas en el proyecto, son aquellas que ya vienen de presupuestos anteriores y la única nueva es un acueducto que conecta el hospital con un pozo que hizo el Banco Macro.

“Si yo todo el año vengo diciendo que no hay agua y planteamos una ley para que la obtención sea política de estado que es esencial sobre todo en lugares que supera los 40º, entonces es imposible compartir este plan de gobierno cuando no es en beneficio de San Martín”, justificó su negativa el diputado.

Franco Hernández Berni encendió más aún su alocución al reclamar que todos los días hay cortes de ruta en su departamento y les apuntó a los legisladores oficialistas: “muchos piensan que es espléndida esta gestión y que estamos en el País de las Maravillas, pero hace una hora se murió una nena wichí por desnutrición en el hospital de Tartagal y nosotros no tuvimos ni a la ministra de Desarrollo Social para explicar hacia dónde va su gestión”.

“La gente pide agua y en este presupuesto no es contemplada” cerró tajante para no acompañar la votación en general, ni en particular, de la Ley de Presupuesto.