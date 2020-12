Para Juárez, los diputados que homenajearon a Ulloa “quieren ver solo una parte de la historia”

“Me sentí muy sola. Sinceramente, no fue solo un diputado el que me trató de ignorante”, sostuvo Mónica Juárez, diputada provincial, sobre la situación que le tocó pasar luego de pronunciarse contra los homenajes que rindieron sus pares – sobre todo Cristina Fiore – al interventor de facto y ex gobernador de Salta, Roberto Augusto Ulloa.

La legisladora dijo entender el pesar que causa el fallecimiento de una persona y el cariño que puede haber despertado en sus seres cercanos, pero se debe tener muy presente que, al hablar de dictaduras, se habla también de violaciones a los derechos humanos.

“Hablamos de personas que fueron afectadas durante un gobierno de facto y nosotros hacemos un homenaje así en la Cámara de Diputados”, señaló y continuó: “Es entendible, pero la historia está escrita. A mí me trataban de ignorante porque aducían que Ulloa también fue gobernador electo; bueno, eso es querer ver solo una parte de la historia. Fue una persona elegida por Videla para intervenir la provincia”.

Insistió la diputada en lo incoherente que resulta homenajear a un dictador en un recinto donde, justamente, sus miembros son elegidos democráticamente.

“Es incoherente que tengamos que hacer un minuto de silencio por alguien que representa todo lo contrario”, sentenció Juárez.