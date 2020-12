Diputado de Orán rechazo el proyecto de Presupuesto por la situación sanitaria

“La situación que está viviendo el norte viene de hace mucho tiempo y no ha cambiado durante este año. Hubo una pandemia, se enviaron fondos y ni les cuento el estado del Hospital, se anunció una Sala Covid, tuvimos cuatro meses para prepararnos y el Gobierno no puso un peso, negaron la situación del norte y la siguen negando”, dijo Mizzau.

En tal sentido, el legislador del Frente de Todos, señalo que no puede acompañar un presupuesto provincial “donde se recorta al interior, donde están quienes más sufrimos”.

“El Estado se achicha donde más se tiene que invertir, salud, educación, desarrollo social. Hay hambre en el norte, que me disculpen pero no puedo acompañar este Presupuesto”, dijo el diputado y agregó que durante el año en el que no hubo clases no se reparó ni una escuela en todo el departamento Orán.