Presupuesto 2021: Zapata puso énfasis en la definición de metas y objetivos 

Citó el artículo 33 del Proyecto considerando que el mismo es esencial puesto que define los objetivos y metas de gestión. Para ello, citó la definición de Henri Fayol, quien dijo que “administrar es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”.

“El proceso administrativo termina en un control, pero el resultado de un control retroalimenta la actividad para corregir los planes. Si no se controla cómo va la marcha de los objetivos nos puede llevar a un rumbo totalmente diferente de lo planificado”, dijo Zapata.

Indicó que en el derecho privado hay sanciones y no en el ámbito público, por lo que “acá viene cualquiera, administra como se le canta, no hay planes, improvisa, nos cuesta una fortuna, no alejamos de los objetivos y nadie paga ni es responsable”, dijo el legislador y pidió un acuerdo para sancionar leyes que sancionen a funcionarios por la dilapidación de recursos.

“Al pueblo le cuesta mucho pagar impuestos para que venga alguien inepto o malintencionado y desperdicie los recursos”, insistió.