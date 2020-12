Sansone defendió que Gustavo Carrizo no esté en Salta y dijo que no opinará sobre el robo de bolsones

La secretaria de Cultura de la Provincia, Sabrina Sansone, respaldó que el director del Instituto de Música y Danza, el excoach de Bailando por un Sueño, Gustavo Carrizo, no esté en Salta.

Por Aries, Sansone respondió “en estas cosas no me meto, yo no entro en eso”, respecto a la acusación de Carrizo sobre artistas salteños que se habría robado bolsones de comida que estaban destinados para trabajadores del sector.

La funcionaria aclaró que lo que le importa es mostrar la cultural, volver a los teatros y museos.

“Yo no entro en eso. Vamos para adelante. Creo que el trabajo está hecho. La cultura ha estado presente más allá de esta pandemia, no hemos parado de trabajar. Eso es lo que me importa”, manifestó Sansone.

La Secretaria de Cultura aseguró que Carrizo se encuentra en Salta, luego que el fin de semana se publicaran fotos de él en la playa.

Sin embargo, Sansone consideró que eso es algo que no importa porque este ha sido un año de teletrabajo.

Adelantó que mañana se lanzará el trabajo del Instituto de Música y Danza en el que se verá plasmado el trabajo del cuestionado funcionario.

“Me parece que en este año tan complicado hay que poner un poco de luz, vamos a ver lo bueno que se hace. Si está en Salta o no está en Salta ¿qué importa? Lo importante es que el trabajo esté hecho”, expresó.