Sáenz realizó importantes anuncios durante el balance del primer año de gestión

Sáenz comenzó señalando que se trata del año más difícil que han tenido aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar porque nunca les tocó llevar adelante una administración durante una pandemia.

Reconoció que hubo un momento de estrés sanitario importante cuando aumentaron notablemente la cantidad de casos, y reconoció que cometieron errores y muchos, y lo van a seguir cometiendo sobre todo cuando se pelea contra algo que no se conoce como el Covid 19.

“Hicimos lo humanamente posible para cuidar la vida de todos los salteños”, sostuvo.

Resaltó las gestiones llevadas adelante ante el Gobierno nacional que le permiten acceder a obras que generarán mano de obra que se encuentra en una situación crítica, sumado a que ya venía en un estado preocupante.

Adelantó que el lunes entregarán 10 ambulancias más que se suman a las 50 que van entregando porque la salud es la prioridad para el gobierno, que resolvió brindar un servicio de calidad a los salteños.

“Siempre decimos que sin salud no hay educación, sin educación y capacitación no hay trabajo, y sin no hay un trabajo que sea genuino no hay dignidad y hacia ahí vamos a avanzar con todas y cada una de estas obras”, manifestó

También el mandatario salteño ratificó que a partir del 1 de marzo vuelven los alumnos a clases en modo presencial, todos como corresponde en cada punto de la provincia y van a recuperar lo que deban.

Por otra parte, Sáenz confirmó que mañana el presidente de la Nación firmará en Santa Fe la reactivación del Ramal C15 y C14 (de Socompa) con una inversión de 105 millones de dólares que serán una realidad para Salta.

“Quiero agradecer al Gobierno Nacional que nos escucha y nos incorpora en la reactivación de estos ramales, como el C18, que estaba generando angustia en muchísima gente porque se estaba quedando sin trabajo”, remarcó.

El mandatario salteño aseguró que esto muestra el impulso que el Gobierno busca para la industria, el trabajo, las rutas como la salida al Pacífico y otros países limítrofes, la construcción del nodo logístico, entre otras obras.

Realizó un agradecimiento especial al presidente del Comité Operativo de Emergencia, Francisco Aguilar, quien en forma desinteresada asumió el compromiso de tomar el cargo en el peor momento de la pandemia.

En la oportunidad Sáenz anunció que a partir del lunes niños y jubilados podrán utilizar los colectivos del sistema de transporte público de pasajeros respetando la cantidad de personas por unidad.

Agradeció el acompañamiento de ministros, legisladores, intendentes y personal de la función pública y a los salteños que confiaron en él para ser gobernador.

Finalmente resaltó que hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos y tomar decisiones muchas veces implica afectar intereses pero expresó que nunca un interés será superior que el de la salud y vida de todos los salteños.