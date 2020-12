Zottos: “No quiero creer que el tratado del aborto sea una cortina de humo”

Uno de los proyectos que debatirán los diputados nacionales es el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual será uno de los primeros proyectos que estarán en discusión.

“Tratar el aborto como prioridad no lo entiendo, hay otras cosas en agenda y no es prioritario entre los argentinos” consideró el legislador Andrés Zottos, y agregó que entiende que se sobrecargará al sistema sanitario y no es el momento para aprobarlo.

“No quiero creer que esto sea una cortina de humo. Para mí, tratar este proyecto de esta manera no me cierra” cuestionó el diputado nacional.

Por otro lado, Zottos adelantó que en la sesión preparatoria serán ratificadas las mismas autoridades que están al frente de la Cámara de diputados.