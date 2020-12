Alberto Fernández: "Vamos a poder vacunar 300 mil personas antes de fin de año"

"Vamos a poder vacunar 300 mil personas antes de fin de año. Cinco millones de personas durante enero y cinco millones durante febrero con la Pzifer", dijo el Presidente en diálogo con El Destape Radio.

Fernández se mostró agradecido con el gobierno de Vladimir Putin por facilitarle a la Argentina el acceso a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

"Ese contrato está condiciones de ser firmado. Estoy muy contento y agradecido con el gobierno de Rusia, porque han sido absolutamente solidarios con nosotros, y le han dado la velocidad a la vacuna que necesitábamos", afirmó Fernández.

"En base a lo que pasó en Europa, es razonable pensar que en el otoño pueda venir una segunda ola del coronavirus en América Latina. Esperemos que hagamos una epopeya todos los argentinos", agregó.

En ese marco, el jefe del Estado hizo un balance de su año de gestión: "Lamentablemente seré recordado como el presidente de la pandemia, pero con experiencia que ninguno tuvo".

"La aproveché porque puso en juego mis valores y no los alteré, los cumplí y no me equivoqué. El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta", señaló Fernández.