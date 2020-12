Macri calificó de "saqueo" y "abuso" el recorte de fondos a la Ciudad

Dominada por el oficialismo ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas", escribió Macri en Twitter.

Y agregó: "Sepamos todos que le han quitado parte del presupuesto a la Ciudad por motivaciones políticas partidarias. Todas las argumentaciones que se hicieron para justificar esta medida son sólo trucos verbales para esconder la verdadera intención de asediar a la oposición".

Macri lamentó especialmente el voto de los diputados peronistas de Córdoba, una provincia donde el expresidente tuvo un importante caudal de votos, y pidió a la Corte Suprema "reparar este abuso".

Ayer, la Cámara de Diputados modificó y giró en segunda revisión al Senado el proyecto sobre el convenio entre la Nación y el distrito porteño para solventar el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires, cuya suma deberá ser consensuada entre el Gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires.

El dictamen de mayoría -con los cambios incorporados durante el debate- fue aprobado por 129 votos -mayoría absoluta-, de los cuales 117 fueron aportados por el Frente de Todos, 4 por Córdoba Federal, 6 por el interbloque de Unidad para el Desarrollo, 1 por el Movimiento Popular Neuquino, y 1 por el Bloque Justicialista.

Juntos por el Cambio -junto con tres exaliados: 2 de Acción Federal y el Partido por la Justicia Social- reunió 118 votos para rechazar el proyecto, mientras que 3 diputados de Consenso Federal, 2 de la izquierda y 2 socialistas se abstuvieron.

El proyecto aprobado con reformas por Diputados fue devuelto para su segunda revisión al Senado, que deberá definir si acepta o rechaza con los dos tercios de los votos los cambios introducidos por el Frente de Todos y consensuados con bloques provinciales como Córdoba Federal y Unidad para el Desarrollo.

La Cámara alta podrá tratarlo en la prórroga de ordinarias -hasta el 11 de diciembre- o en sesiones extraordinarias, luego de que el gobierno lo incorporara anoche en el temario de los 25 proyectos propuestos para debatir desde el 12 de diciembre.

El texto aprobado por el Senado establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizado trimestralmente, pero ahora se estableció que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar en un plazo de 60 días la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

Anoche, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió al cruce de la quita de fondos a la Ciudad y afirmó que existe "intencionalidad política" en esas iniciativas, y denunció que buscan "someter" y "quebrar" al distrito.

El mandatario porteño ratificó que volverá a acudir a la Corte Suprema de Justicia, como ya lo había hecho en septiembre pasado con el decreto que recortó presupuesto a la Ciudad, para que se declare inconstitucional la ley que se acaba de aprobar en el Congreso para disminuir los fondos de coparticipación federal que recibe el distrito.

Al respecto, le pidió al Máximo Tribunal que "defina cuanto antes" sobre la primera presentación del decreto presidencial de septiembre porque -advirtió- hay que "restablecer el federalismo que se quebró" y además "cada día que pasa" a la Ciudad le "están sacando 10 mil millones de pesos".

"Esto tiene nombre: es intencionalidad política. No hay otra forma de llamarlo. Pero no cuenten conmigo para profundizar esa grieta, yo no voy a profundizar la división", indicó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la administración porteña en el barrio de Parque Patricios.

El jefe de gobierno estuvo acompañado por el vicejefe, Diego Santilli, la mayoría de sus ministros y diputados y senadores nacionales por la Ciudad de Juntos por el Cambio, a quien les agradeció el apoyo para intentar revertir la poda de recursos.

Si bien Rodríguez Larreta fue cuidadoso de no nombrar directamente a nadie acerca de esos ataques que describió, luego Santilli fue consultado acerca de si el responsable es el oficialismo nacional en general o el kirchnerismo en particular, ante lo que respondió que "es el Gobierno".

"No solo que se aumentó el monto que nos sacan, sino que es discrecional. Hoy se consolidó el avance", inició su discurso Rodríguez Larreta, quien insistió: "Nos quieren hacer arrodillar".

Además recordó que él y Santilli días atrás fueron denunciados por el Gobierno nacional, por los desmanes en las calles durante el velatorio de Diego Maradona.

El mandatario porteño describió que desde "la decisión intempestiva e inconsulta del 9 de septiembre, de quitarle fondos a la Ciudad a través de un decreto", la Ciudad "dejó de recibir 150 millones de pesos diarios, que para fin de año va a ser de 13.000 millones de pesos y para el próximo año, 53.000 millones de pesos".

"Esto era solo con el decreto. Y ahora le hacen mas daño a la Ciudad con la ley, que nos sacan 12.000 millones más. El gobierno aceleró contrarreloj y a las apuradas tanto el tratamiento en comisión como el llamada a la sesión para el ultimo día hábil de sesiones ordinarias. No hay antecedentes de tanta premura ni tanta improvisación", apuntó.

También se refirió a los siete diputados nacionales porteños del oficialista Frente de Todos que votaron a favor del recorte: "Votaron en contra de los vecinos que los votaron", planteó.

Y agregó: "Una diputada del oficialismo manifestó que nuestra autonomía es reversible. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quieren sacarle la Policía a la Ciudad? ¿Quieren sacarla para que barrabravas tomen la Casa Rosada, como el otro día?".

Ámbito.com