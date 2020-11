El coronavirus está disparando casos nuevos de diabetes y genera preocupación

Todavía no se sabe si las personas, ya restablecidas de la infección por Covid-19, quedan diabéticas a corto, mediano o largo plazo

Que la diabetes es un factor de riesgo para enfermar y morir por Covid-19 es un hecho conocido. Pero el virus también puede disparar nuevos casos de diabetes en personas previamente sanas, sin antecedentes de esa enfermedad con la que vive el 12,7% de los argentinos, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

El problema preocupa a especialistas del mundo entero, que han activado un Registro Internacional, el CovidDiab Registry, donde reportan los casos de infectados por Covid-19 que "debutan" con una diabetes.

"Existe una clara interacción entre la diabetes y el Covid-19. Lo que sabemos hasta ahora es que tener diabetes aumenta el riesgo de Covid-19 grave y causa más mortalidad, y también que puede gatillar la aparición de nuevos casos de diabetes", explica a Francesco Rubino, Jefe de cirugía metabólica y bariátrica del King's College of London, y el primero de una lista de expertos mundiales que, en junio pasado, publicó una carta al editor del New England Journal of Medicine (NEJM) alertando sobre "debuts" diabéticos en pacientes afectados por el SARS-CoV-2.

Rubino agrega que el nuevo coronavirus tiene la "llave" para ingresar a las células en órganos cruciales para el metabolismo del azúcar (el proceso que está alterado en la diabetes), órganos como el páncreas, el hígado, el tejido adiposo (un órgano con función endocrina) y el intestino delgado.

"Lo que todavía no sabemos es con qué frecuencia el Covid-19 puede causar una nueva aparición de diabetes o complicar o transformar una diabetes preexistente en una enfermedad más grave. Creemos que esas alteraciones son capaces de dar lugar a formas híbridas de diabetes que pueden no parecerse a los tipos clásicos, diabetes 1 o 2. Establecer un registro mundial es una empresa importante. Tenemos más de 300 médicos que ya se han registrado en nuestro sitio web con la intención de compartir sus observaciones clínicas", afirma el experto.

Durante la epidemia por Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) de 2002-2004 también se registraron pacientes que debutaron con una diabetes en forma simultánea a una neumonía viral. En la mayoría, la diabetes revirtió al cabo de tres años, pero un 10% quedó con la enfermedad.

"En la práctica clínica vemos que los pacientes con diabetes tipo 2 enfermos de Covid-19 requieren muy altas dosis de insulina", dice Gabriel Lijteroff, Jefe de diabetología del hospital Santamarina de Monte Grande y director del comité científico de la Federación Argentina de Diabetes (FAD).

Si bien la mayoría de los diabéticos tipo 2 se controla con medicación oral, existen diabéticos tipo 2 "insulino requirentes", que necesitan insulina para compensar la falta o la insuficiente acción de esa hormona que nivela el azúcar en sangre (glicemia). Los diabéticos tipo 1, en cambio, son insulino dependientes.

Lijteroff añade que la "rareza" es la súbita aparición de diabetes en personas con Covid-19 y una hemoglobina glicosilada normal. La hemoglobina glicosilada, que resume el comportamiento de los últimos tres meses de la glucosa en sangre, habitualmente presenta alteraciones en personas con alto riesgo de desarrollar diabetes en el futuro.

"No en estos casos -continúa el diabetólogo-. La hemoglobina glicosilada de estos pacientes es normal pero de pronto se ve, junto con la infección por Covid-19, un cuadro grave, la cetoacidosis diabética, que consiste en un déficit severo de insulina que causa hiperglucemia. El organismo, para disponer de energía, usa mecanismos alternativos: el hígado convierte la grasa en un 'impulsor' llamado cetona, libera excesivamente cuerpos cetónicos y produce un aumento de la acidez en la sangre, la cetoacidosis, un desbalance metabólico grave que pone en riesgo la vida pero que hoy se supera en el 95% de los casos", puntualiza Lijteroff, que es Director de la Task Force en Desastres de la Federación Internacional de Diabetes (FAD).

