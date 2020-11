Rafael Di Zeo estuvo presente en el velatorio privado de Diego Maradona en Casa Rosada

Durante la madrugada, el Monumento a Manuel Belgrano que reposa en la Plaza de Mayo con vista privilegiada a la explanada de Casa Rosada se convirtió en una especie de paravalanchas improvisado y copado por la primera plana de La 12, la barra de Boca Juniors. Los hombres que se adueñaron hace años de la popular, también se adueñaron de un rol estelar en la despedida de Diego Armando Maradona en horas de la madrugada, mientras en el interior se llevaba a cabo el velorio íntimo del que solo participaron la familia, ex compañeros y futbolistas.

Aunque también hubo una presencia inesperada en esa despedida privada: Rafael Di Zeo, uno de los líderes de la barra brava de Boca logró sortear el estricto control que hubo en la puerta de la Casa Rosada y que impidió que ingrese, por ejemplo, la ex pareja del Diez Rocío Oliva.

Di Zeo había sido capturado por las cámaras de los distintos noticieros en la Plaza, al mando de la barra. Horas más tarde, el canal TN mostró una imagen del capo de los paravalanchas del Xeneize entrando por una de las puertas de la Casa Rosada acompañando por tres de sus secuaces. Su nombre se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales y se disparó la polémica. No fueron pocos los que recordaron que la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (DNSEF) la renovó el año pasado el derecho de admisión para los estadios de fútbol por cuatro años a él y a otros 127 barras.



La 12 se adueñó de Plaza de Mayo durante la madrugada

La ceremonia íntima se realizó durante la madrugada con la presencia de la ex esposa de Maradona Claudia Villafañe y sus hijas Dalma, Gianinna y Jana. También estuvo su ex pareja Verónica Ojeda con la compañía del hijo más pequeño del Diez, Dieguito Fernando. Diego Maradona Jr., el hijo napolitano del ex futbolista, no pudo viajar al país ya que está internado en Italia luego de contraer coronavirus.

Esta ceremonia privada, que también contó con la presencia de las hermanas y hermanos de Diego, tuvo un acceso restringido. Algunos de los que pudieron darle el último adiós a su ex compañero fueron los campeones del mundo en 1986 Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Oscar Garré, Ricardo Giusti y Luis Islas.

Entre los que supieron compartir el día a día con Maradona estuvieron Sergio Goycochea, el histórico masajista Víctor Galíndez y su amigo –además de ex representante– Guillermo Coppola. La camada que tuvo a Diego como DT en la selección argentina estuvo liderada por Javier Mascherano, Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze.

La camiseta de Boca fue representada por Martín Palermo, Rolando Schiavi, Carlos Tevez y Ramón Wanchope Ábila, estos últimos dos integrantes del plantel actual del Xeneize, que suspendió su partido por Copa Libertadores ayer contra Inter de Porto Alegre a raíz del fallecimiento de Maradona.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, también pasó por la ceremonia íntima en la Casa Rosada.