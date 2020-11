“No creo que lo mejor para el sistema político sea retroceder a un esquema cerrado por afiliados”

“Si ahora se tomó la decisión de suspender las PASO, espero que superada la instancia de la pandemia nos sentemos a discutir cual es el mejor sistema político para la provincia. Yo no creo que sea retroceder a un esquema cerrado por afiliados”, manifestó el diputado (MC).

Kosiner sostuvo que consolidar un sistema en donde los partidos definan sus candidatos solamente en internas partidarias, implicaría utilizar padrones que en su mayoría no menos de 25 o 30 años, porque “hoy el esquema de la participación no es la afiliación a los partidos políticos, con lo cual si se consolida este esquema en el futuro la mayoría va a quedar afuera de la decisión de las candidaturas”

“Vos vas a tener que como ciudadano independiente no afiliado aferrarte a un esquema de oferta electoral que te la definen las estructuras partidarias”, señaló y agregó que es necesario entender que “los niveles de participación hoy pasan por otras instancias, como los colectivos o las organizaciones no gubernamentales, y la gran mayoría no se afilia a los partidos”.

“Superada esta instancia de la pandemia tiene que haber una discusión de fondo sobre cuál es el mejor sistema político y no involucionar en un esquema totalmente cerrado, porque tarde o temprano la gente se va dar cuenta que queda afuera de la elección de los candidatos”, concluyó.

