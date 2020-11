Violencia de Género: “Con Urtubey sólo hubo declamación y a Sáenz le tocó la pandemia”

Tras describir los últimos casos de femicidios en Salta, Fonseca señaló que este contexto se parece al de una película de terror o que Salta se asemeja a lugares como Ciudad Juárez, donde “la vida de las mujeres no vale absolutamente nada”.

“Esta situación tiene nombre y apellido, es el resultado de más de doce años de no hacer nada en protección a las mujeres y de una política pública del gobierno de Juan Manuel Urtubey de declamación de acciones contra la violencia de género pero en realidad no se comprometió, no invirtió y no hizo absolutamente nada para proteger a las mujeres de Salta”, enfatizó Fonseca.

Recordó además que Salta está en Emergencia por Violencia de Género desde el año 2014, pero a pesar de ello no hay refugios para contener a las mujeres, tampoco un trabajo territorial que haya dejado el gobierno anterior para contención, asistencia jurídica y protección a las mujeres.

“Lamentablemente el Observatorio que dejó Urtubey lo único que ha hecho hasta la fecha es dar relevamiento de datos y estadísticas”, dijo la concejal de Salta Tiene Futuro y agregó que no se ha hecho nada para potenciar la igualdad de género y desalentar las desigualdades sociales.

Cuestionó que no se haya articulado con el ámbito judicial para que las mujeres víctimas de violencia no sean sometidas a procesos larguísimos luego de sus denuncias y lamentó que el actual gobernador, no haya tenido oportunidad de hacer planteos al respecto debido a la pandemia.

“Lamentablemente al gobernador Gustavo Sáenz le tocó la pandemia y esto ha hecho que todos los esfuerzos se tengan que concentrar en la situación sanitaria y ha complicado todos los proyectos e ideas que desde la gestión se pudieron haber planteado en un tiempo de calma”, consideró Fonseca.