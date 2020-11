Destacan que la gestión de Bettina es capaz de retroceder ante un error

La funcionaria afirmó que en el Ejecutivo Municipal hay autocritica de manera permanente y que la intendenta Bettina Romero tiene la “templanza para decir ‘viramos hacia otro lado’ como también sostener algunas políticas o ideas a pesar de que algunos no estén a favor de eso”.

“Han habido situaciones donde se han tomado decisiones de volver atrás que tiene que ver con una apertura de la misma intendenta en ser consciente que pueden suceder y después no”, afirmó la coordinadora

Consideró que en los medios, estamos ante una intendenta súper expuesta. “Sale mucho en los medios y no hemos armado ninguna estrategia, salvo en el momento en el que tuvo Covid que, por supuesto, estuvo un poco alejada, no creo que haya estado ausente mediáticamente”.

“Mediáticamente se habla de la intendenta de una manera muy personalista. Se usan muchísimos adjetivos calificativos que en los años que llevo en la gestión pública no los he notado de ninguna autoridad masculina y eso me llama la atención, pero creo que absolutamente lo hemos visto mucho en las expresiones personalistas tanto de medios de comunicación como de periodistas”, indicó.

Planteó que hay mucha atención sobre cuestiones que tienen que ver con ejercer la autoridad, que es diferente cómo se califica a una mujer con respecto a un varón. “Eso se ve mucho, nadie cuestiona la autoridad de los varones pero si se cuestiona la autoridad de las mujeres o se la denomina como ‘es autoritaria’, pero no escuchamos eso en lo que hace a los varones”, expuso.

“Hemos visto tapas muy violentas en torno, puntualmente, a la figura de la intendenta. Podemos cuestionar su gestión, podemos estar de acuerdo o no con sus políticas, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo que lleva puesto o con el humor, que a veces me llama la atención. No he visto a periodistas consultar sobre su carácter o su forma de ejercer la función cuando la figura es un varón”, indicó.