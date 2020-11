Ficha Limpia: Para un exfiscal ante la Corte “el sistema, encubre la corrupción política”

En caso de aplicarse la Ficha Limpia, ningún salteño estaría vedado de ser candidato porque no hay políticos condenados.

El exfiscal ante la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, consideró que en la provincia se podrá aplicar la propuesta de Ficha Limpia sancionada ayer en Diputados, cuando “el Poder Judicial deje de tener el temor reverencial al Poder Político”.

Por Aries, el actual integrante del Foro de Observación de la Calidad Institucional, considera que la Justicia no avanza cumpliendo sus funciones en los términos razonables.

Al respecto, explicó que se debe conjugar la iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara Baja salteña, con lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara a los delitos de corrupción con los de alzamiento en contra del Gobierno.

De esta manera, no se conmuta nada y quienes incurran en tales delitos deben ser declarados de por vida inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Saravia, lamenta que en las causas de corrupción en Salta no se llega nunca a las condenas, como casos en los que pasan los años y los expedientes contra funcionarios públicos siguen sin avanzar.

Ante esta situación, manifiesta que el Poder Judicial nacional y provincial terminan siendo parches destinados o dirigidos a intentar poner un “pequeño remedio frente a un mal que es profundo”.

Para Saravia, hay dos filtros. Uno el Poder Judicial y otro los partidos políticos quienes no deberían postular a personas cuya honestidad sean puesta en duda. Como posible tercer filtro, mencionó la aplicación de la ley Ficha Limpia.

El exfiscal ante la Corte de Justicia de Salta, recordó que no hay ningún dirigente político en Salta condenado por corrupción “porque el sistema los encubre” y no hay un “reproche social suficientemente fuerte como para que la dirigencia política no cometa actos deshonestos”.

Ejemplificó la situación con la denominada “Causa de los Intendentes” que se encuentra estancada y fue cajoneada por la Corte de Justicia de la Provincia, pese a que la Corte Suprema pidió que sea llevada a juicio. La causa era seguida contra los exintendentes de Rosario de Lerma "Topo" Ramos, hoy senador provincial; el exjefe comunal de Cerrillos Ruben Corimayo y Jesús Armando Guaymás, de Quijano.

“Por eso digo que este tipo de tipo de leyes es una manifestación de buenas intenciones dirigidas al Poder Judicial”, sostiene porque en realidad se deben “establecer con rigurosidad los plazos” para que la Justicia pronuncie las sentencias.

Saravia finalizó asegurando que, si el Poder Judicial cajonea las causas de la dirigencia política, nunca se va a dar la hipótesis a la cual está destinada a regir esta ley, es decir nunca se va a llegar a una condena en segunda instancia.