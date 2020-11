“La denuncia de Greenpeace sólo fue mediática”, dijo el presidente de la Rural Salteña

El dirigente, se refirió de este modo a la denuncia de la organización ambientalista Greenpeace, sobre desmontes ilegales en Finca San Francisco, departamento San Martín.

“En algún momento Greenpeace hizo una denuncia sobre nuestro inmueble que fue desestimada por el fiscal de Orán, después solamente se basaron en versiones mediáticas para decir si estaba habilitado legalmente o no”, dijo el presidente de la rural.

Consideró que “por algún motivo” la organización ambientalista no formalizó luego de ello ante la justicia las denuncias.

“Siempre se denunció mediáticamente a quienes teníamos autorización de desmontes. Si yo no hubiese sido presidente de esta institución, Greenpeace no me hubiera denunciado”, dijo García del Río y agregó que “hasta el ministerio de Ambiente de Nación se expidió” sobre la habilitación de su campo.