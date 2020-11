“No hay plata porque tenemos que pagar la deuda de mier... que nos dejaron”

La diputada aseguró que “la Legislatura es la única que por Constitución, por su Artículo 69, puede de manera única exclusiva de manera indelegable aprobar el préstamo con Nación” y señaló que nadie desconoce los malabares que ha tenido que hacer el gobierno con los fondos que disponía en un inicio, en etapa normal, y que luego tuvo que administrarlo de manera diferente por las urgencias que presentaba la pandemia.

“Salvo algún díscolo todos entienden que no nos queda otra que pedir auxilio a la Nación. No hay plata. No hay recursos. Estamos endeudados. Y voy a reiterar la provincia debe 390 millones de dólares. Son más de 100 millones por año que tenemos que pagar de la deuda de miércoles que nos dejaron”, finalizó.