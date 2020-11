Del Frari denunció irregularidades en el Materno Infantil

Salta 06 de noviembre de 2020

El ex concejal capitalino presentó una denuncia por irregularidades en cuanto a la cesión de terrenos del nosocomio para la colocación de un cartel publicitario. Apuntó al ex gerente Moreno y al ex ministro Roque Mascarello; en tanto informó que la Municipalidad incumple la ordenanza que prevé su retiro.