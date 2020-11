Zottos destaca que consiguió obras para el departamento de Nanni

En Agenda Legislativa, Zottos resaltó la importancia de haber asistido de manera presencial al debate en el Congreso de la Nación que permitió realizar modificaciones que devienen en mejoras para la provincia, como por ejemplo los fondos que se recuperaron para la Universidad Nacional de Salta, que permitirá el funcionamiento de carreras en el interior.

En este sentido, el legislador del Interbloque Federal, sostuvo que “algunos viajan por cuestiones partidarias, pero cuando hay que viajar para defender las cosas de la provincia no viajan”.

Zottos destacó el trabajo en conjunto junto a sus pares Verónica Caliva y Lucas Godoy, para gestionar los beneficios obtenidos para Salta.

“Vos podes criticar como legislador lo que quieras, pero no podes quedarte sentado con la crítica. No podemos quedarnos de brazo cruzados solamente a critica porque nos están haciendo esto y no ir, sentarse, hacer gestiones, lucharla”, expresó.

Ante cuestionamientos por los fondos obtenidos para la UNSa, Zottos consideró que parece que el legislador que lo hizo quizás se durmió en la sesión y no se enteró que se habían obtenido millones.

En este sentido, agregó que lograron conseguir 1.100 millones para una planta depuradora para el departamento Cafayate, de donde es oriundo Miguel Nanni, uno de los legisladores nacionales que criticaban lo obtenido por Zottos.