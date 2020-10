Docentes Autoconvocados marcharon por el acceso a la conectividad y la titularización

“Hay cientos de miles de pibes que no han podido acceder a la educación que se merecen por un gobierno indolente que ha venido improvisando y no se ha hecho cargo de lo que le venimos diciendo los docentes desde el principio”, expresó Boasso.

El delegado solicitó que se termine con “los interinatos perpetuos” y manifestó que “queremos titularización para todos los niveles, ya como una urgencia, que en realidad cuesta voluntad política nada más”.

Otro de los pedidos de Docentes Autoconvocados es que el IPS brinde cobertura total a sus afiliados. “En un momento de crisis humanitaria lo menos que pueden hacer es dar una cobertura total a todos sus afiliados y eso no ocurre porque el directorio no está bajo el control de sus afiliados, así que pretendemos que hacia el futuro el directorio de nuestra obra social este constituido por trabajadores afiliados y no por funcionarios del gobierno”, finalizó Boasso.