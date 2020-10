Vuelta a clases: “Deben planificar y no quedarse con que se acabó el año, volvemos en marzo”

“El anuncio del ministro Matías Cánepa de que no habría vuelta a clases hasta marzo, por lo menos es desilusionante porque estamos a cuatro meses de ese plazo y en ese período podemos tener una situación sanitaria totalmente cambiante, pero lo preocupante es que uno advierte que no hay una planificación para cuando llegue el momento”, señaló Gauffín.

Planteó que todos saben que se va a tener que convivir con la pandemia durante mucho tiempo y decir que no habrá clases hasta que no haya vacuna es negar una realidad. “Lo preocupante es que se advierte que no hay planes específicos para retomar la presencialidad que tanto le hace falta a nuestros chicos y que la misma no sea masiva sino seleccionada y estudiada”.

Además, el concejal cuestionó que se desconocen indicadores sobre cómo ha transcurrido el año lectivo en año tan difícil porque esa información es la base para planificar la vuelta a clases. “Adhiero totalmente a lo planteado por el Consejo Económico y Social”.

“Lo que se pide es la vuelta a presencialidad con mecanismos estudiados, decir que se volverá dentro de cuatro meses no me parece que sea lo bueno, la salud mental y la educación de nuestros hijos exige mañana mismo estudiemos los mecanismos y tengamos como dice el Consejo Económico y Social, el plan A, B, C y D”, indicó.

Finalmente, Gauffín consideró que la presencialidad tendrá que darse en contexto de pandemia ya que “no podemos quedarnos en que se acabó el año, volvemos en marzo”.