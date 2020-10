Carta abierta a los hermanos chilenos

La primera recomendación que les hace un hermano salteño, es que no dejen en manos de la corporación política la reforma de la Constitución Chilena, del mismo modo de que no se debe dejar la decisión de guerra en manos de los militares, o el Código Penal en manos de las mafias. Este logro se ganó en la calle, con muchos muertos, heridos y detenidos. Si la Constitución la modifican los expertos, como ocurrió con la actual, o los políticos, sin la participación popular, las muertes habrán sido vanas.

Yo les escribo desde mi experiencia argentina y especialmente de la salteña. En primer lugar deben cuidar lo logrado en Chile con la igualdad del voto, que es en la democracia el equivalente de la igualdad de los seres humanos. Nosotros en Salta, para elegir constituyentes, no tenemos la igualdad del voto. El voto campesino puede valer hasta 17 veces más que el voto de un habitante de la ciudad de Salta.

En segundo lugar deben cuidar la igualdad entre el hombre y la mujer lograda por vosotros. Una cláusula constitucional operativa, que no dependa de una ley o de un decreto del presidente, es esencial para romper con nuestra sociedad patriarcal. En Salta sobran normas que consagran la igualdad del hombre y la mujer, pero en los hechos, está excluída. En muchos distritos electorales, nunca una mujer fue elegida senadora o diputada.

Debemos tomar en cuenta la experiencia uruguaya, que consagró en su Constitución las normas electorales fundamentales, como por ejemplo señalar las fechas precisas de celebración de las PASO y de las generales, separando claramente la fecha de las elecciones nacionales de las elecciones departamentales. En Salta, para nuestra vergüenza, es el gobernador el que fija la fecha de elecciones cuando se le da la gana.

Otro logro uruguayo es el Supremo Tribunal Electoral, completamente independientes de los otros poderes, con una composición particular digna de estudiarse.

Indaguen en la experiencia de otras naciones, en las nórdicas, por ejemplo, cómo logran que la corporación política no se enriquezca. Que los organismos de control sean absolutamente independientes y tengan capacidad para promover acciones penales, civiles o administrativas contra los transgresores. Cómo lograron una Justicia independiente, respetada, capacitada y honesta. En Salta, nueve de cada diez personas no cree en la honestidad de su Justicia. Y también como logran que los legisladores no se autoconstituyan en una clase privilegiada.

Es muy importante conocer cuál es el grado de capacitación exigida a los políticos. Aquí solo se necesita levantar la mano derecha aprobando las normas del Poder Ejecutivo.

La Constitución Chilena actual solo permite un mandato presidencial y para postularse nuevamente deben dejar pasar un período. En Salta, ese sistema permitió durante doscientos años la alternancia en el manejo de la cosa pública al permitir que se forjen nuevas estructuras de poder. Ahora un gobernador se queda doce años, es decir tres mandatos, y como tiene poderes imperiales, puede modificar la Constitución a su gusto, como ya se hizo, para continuar en el poder el mismo gobernante o el familiar que desee. Es muy triste lo que nos pasa. El pueblo chileno es sufrido pero también luchador. Peleen por una Constitución que garantice la enseñanza gratuita y de calidad; que asegure la posibilidad del ascenso social, que impida la concentración de la riqueza chilena en pocas manos. Hay que premiar la iniciativa privada, pero el límite es que no se adueñen de nosotros. Los únicos monopolios permitidos deben ser estatales y sólo de los servicios públicos. La colusión entre empresarios para subir precios debe ser severamente sancionada y ser imprescriptible.

Reitero que la futura Constitución Chilena fue lograda por la movilización en las calles de los chilenos. Estimo que necesitan plebiscitos y referéndums donde solo prime la voluntad popular y no requieran aprobación de ninguna ley o de un decreto presidencial, de modo que los cambios no se logren en las calles, sino por el consenso entre los chilenos. En Salta no hay plebiscitos ni referéndums, sino se aprueba por ley. Es la corporación política la que le señala al pueblo que es lo que puede o no puede votar.

Las amigas y amigos de Club, de barrio, de cohorte de estudios primarios, secundarios o universitarios, es conveniente que se unan a través de Internet, sugiriendo ideas y alternativas para la nueva Constitución Chilena. Los sindicatos, las organizaciones patronales, las ONGs y por supuesto los partidos políticos, deben promover una gigantesca red de discusión de la nueva Constitución, para que sea la expresión del Pueblo y no del grupo dominante.

En Argentina y en Salta en especial, los índices socioeconómicos son cada vez peores, no solo por la incapacidad y la deshonestidad de nuestros gobernantes, sino también por la inercia de nuestro pueblo. Roba a quién se deja robar. Y si además al ladrón se lo idolatra, ninguna Nación tiene un destino de felicidad para sus integrantes.

Debe blindarse la Nueva Constitución Chilena de modo que una mayoría circunstancial no pueda modificarla. Muy especialmente todo lo relacionado con el sistema electoral, fecha de las elecciones, duración de los mandatos. Nosotros no tenemos ni en Argentina ni en Salta, limitaciones para que los gobernantes no puedan ser sucedidos por un familiar. Vosotros podéis lograrlo.

Chile tiene una buena tradición de relacionarse armónicamente con la Naturaleza, con la Madre Tierra, la casa de todos. Vosotros tenéis muchas limitaciones con el suelo pero tienen un mar magnífico. Cuídenlo. Los fenómenos naturales, y a veces catástrofes, han forjado el espíritu indomable de los chilenos. Usen ese espíritu indomable para modificar vuestra Constitución.

Vuestra sapiencia institucional seguramente nos servirá a nosotros como ejemplo. Con mucho trabajo, mucho consenso y poniendo a Chile antes que a uno mismo o a los intereses, a veces tribales, de los grupos dominantes, lograréis una buena Constitución. Solo les puedo transmitir mis anhelos, pero no mi experiencia, pues lo que les deseo a vosotros aquí no existe.

Organizados, una Argentina y una Salta más justa, es posible.