Urtubey aseguró que su gestión terminó con la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de Salta

El ex gobernador aseguró que, si bien la mortalidad infantil no fue erradicada durante su gobierno, al término de su gestión Salta tenía la tasa más baja de su historia. Asimismo, consideró que se trata de una problemática crítica en Argentina y América Latina.

Por Aries, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, sostuvo que basta con remitirse a estadísticas y documentos públicos – tal el caso de sus discursos de apertura de sesiones legislativas – para saber que siempre hizo referencia a la evolución de la tasa de mortalidad infantil, particularmente en el Departamento Rivadavia,

“Terminamos con la tasa más baja de mortalidad infantil de la historia de la provincia”, aseguró el ex mandatario y destacó por el logro al equipo sanitario. Justamente, continuó, durante su gestión el recurso humano creció un 44%, es decir, pasó de 8000 trabajadores a más de 12.500; “eso posibilitó que tengamos la tasa de mortalidad materna más baja de la historia de Salta y también la de mortalidad infantil”, subrayó.

Según expuso Urtubey, su gobernación inició con 15 muertes cada 1000 habitantes y, al finalizar, las cifras eran de 10 muertes cada 1000.

“Eso significa un 33% menos, se trata de la reducción más importante que se hizo en la historia”, expresó el ex gobernador, no obstante, reconoció que la problemática no pudo resolverse pero consideró que se trata de un aspecto común a todo el país y el continente; si ponemos el foco sobre un lugar determinado y lo sacamos de contexto parece que pasa en Salta, pero es un problema de Argentina y de Latinoamérica”, sentenció.