Urtubey: “La excepcionalidad me exime de evaluar el gobierno de Sáenz”

En diálogo con Aries, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey consideró que por la situación sanitaria mundial se hace muy difícil evaluar cómo fue el año de gestión de Gustavo Sáenz al frente de la Provincia. En tanto, en el plano dirigencial, el ex mandatario abogó por un proceso de renovación de figuras.

“Es un muy difícil, es un año de pandemia, de aislamiento y cuarentena. La excepcionalidad me exime de evaluar, está todo parado”, sostuvo Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la Provincia, al ser consultado sobre las políticas de Gustavo Sáenz al frente del Ejecutivo salteño.

Esta imposibilidad de evaluar, dijo, está atada al drama de que ningún sistema sanitario del mundo estaba preparado para una el combate de la pandemia y, frente al suceso, “los gobiernos hacen lo que pueden”, afirmó, más si se tiene en cuenta que en Argentina se ha restringido la economía y, consecuentemente, condicionado a los gobiernos provinciales y municipales.

En el plano político, el ex mandatario consideró que el sistema de representación está en crisis en todo occidente y la situación de agrava si la performance económica no ayuda, por lo que – explicó – lo pertinente es acelerar los procesos de recambio dirigencial; incluso si ello significa que dirigentes con muchos años en el paño – tal es su caso – deban “correrse” para alentar esa renovación.

“Es un gran desafío pensar que los que están no son la salvación, hay que colaborar porque hay ciudadanos con vocación de ser dirigentes. Los procesos de renovación hay que incentivarlos”, sostuvo.

Así las cosas, ¿qué papeles cumplen entonces los partidos políticos en esta coyuntura? Para Urtubey, los procesos de participación ciudadana han ido mutando a tal punto que los partidos no pudieron contenerla. Un ejemplo de ello sería el Consejo Económico y Social, entidad en la que participan exponentes de distintos sectores sociales, sin necesidad de estar ligados a una fuerza.

“Los partidos deberían nutrirse de eso y no quedarse en la endogamia. Lo primero que hay que hacer es construir espacios de renovación”, señaló el ex mandatario salteño y completó: “Es muy lindo decir que hay que avanzar en la renovación para mejorar la representación política, pero eso significa que tenés que irte a tu casa y no ocupar cargos públicos, eso hay que hacerlo”.





Cabe destacar que Urtubey, al final su mandato, anunció que ingresaba a un año de silencio político, plazo cumplido pocos días atrás. Según explicó, su intención fue “dejar espacio”.

Los dirigentes que tuvieron posiciones de poder no deben eternizarse y, como sociedad, nos hemos acostumbrado a ver políticos quedándose para siempre en estos puestos, aseguró el ex gobernador.

“Yo no quise ningún cargo público, uno debe entender que su vocación política la puede volcar en otros lugares, no siempre estando en espacios de poder”, señaló y adelantó que no participará en la próxima elección, justamente, siguiendo esta premisa de “dar lugar”.