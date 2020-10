Piden a Pulleiro que la policía no revictimice a mujeres víctimas de violencia

En la requisitoria, la Cámara Alta solicita las constancias de capacitaciones a los efectivos policiales debido a los reclamos reiterados de mujeres que sufren malos tratos cuando se presentan en dependencias policiales a denunciar estos hechos.

La senadora Silvina Abilés, indicó que el pedido es necesario “porque son recurrentes los reclamos de mujeres que concurren a las comisarías a hacer denuncias por violencia de género y las revictimizan.

“Las tienen dando vueltas, no les toman la denuncia, les dicen que vuelvan en otro momento o la hacen esperar. Vemos con preocupación porque esto provoca que las mujeres no quieren denunciar y terminan viendo que la justicia no puede hacer nada”, dijo Abilés y agregó que “el primer lugar a la que una mujer acude es a la policía y ahí es donde se la debe asesorar y contener y no revictimizarla para que termine desistiendo”.

Abilés, quien preside la comisión de la Mujer, destacó que “el Senado se está capacitando por segunda vez sobre la Ley Micaela” y pidió al ministro de Seguridad que responda a la brevedad y que sobre todo, capacite a los policías.