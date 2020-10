Argentina quedó fuera del registro mundial de casos de Covid-19

El centro de estudios dependiente de la Universidad de Oxford, Our World in Data, consideró que el país carece de "la calidad suficiente" en los informes referidos a los contagios.

El centro de estudios especializado en estadística Our World in Data, dependiente de la Universidad de Oxford, decidió eliminar a la Argentina de sus bases de datos por carecer de "la calidad suficiente" los informes referidos a los contagios de Covid-19.

"Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data con los datos de prueba de Covid-19, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas", aseguró Edouard Mathieu, uno de los principales investigadores a cargo de este proyecto sin fines de lucro.

"El Gobierno de Argentina anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente", indicó a través de su cuenta de Twitter.Mathieu explicó que en la Argentina "recientemente se supo que muchos test negativos no habían sido añadidos al conteo oficial", lo que incluía a provincias grandes como Santa Fe y Córdoba, y "esto generaba un aumento de la tasa de posibilidad".

Y concluyó: "Como explicamos en nuestro sitio, las pruebas son nuestra ventana a la pandemia y cómo se está propagando. Esperamos que los datos corregidos para Argentina se publiquen muy pronto, en cuyo caso los incluiremos nuevamente en nuestro conjunto de datos".

Fuente: Cadena 3