Ciudadanos bolivianos en Salta podrán votar en la Escuela Agrícola

A tan sólo 48 horas de las elecciones presidenciales en Bolivia, los organismo oficiales como el Consulado y el Órgano Electoral en Salta, confirmaron que las instalaciones de la Escuela Agrícola N° 3122 “Gral. Martín Miguel de Güemes”, fueron habilitadas para desarrollar el comicios electoral.

El establecimiento reúne las condiciones biosanitarias requeridas, a saber: Se encuentra alejada del casco céntrico de la ciudad, no existe gran afluencia de vehículos o personas por la zona, la escuela tiene dos entradas independientes para ingreso y egreso de votantes, cuenta con al menos 11 aulas con ventilación cruzada, el predio escolar en grande y espacioso.

La escuela está ubicada sobre la Ruta 51, pasando el Jockey Club, camino al aeropuerto. Los colectivos que pasan por el lugar son el 8A, Corredor 6 de Quijano y La Silleta.

Horarios por número de cédula

El horario de apertura de las mesas será a las 08:00 hrs. y hasta las 12:30 podrán votar los bolivianos cuyas cédulas de identidad terminen en 0, 1, 2, 3 y 4; Por las tarde, de 12:30 a 17:00 hrs. podrán votar los ciudadanos cuyas cédulas de identidad terminen en 5, 6, 7, 8 y 9.

Quiénes podrán votar?

Sólo podrán emitir su voto aquellas personas que se encuentren empadronadas y habilitadas en Salta.

Podrán hacer sus consultas en el Consulado de Salta en Mariano Boedo 36, durante este viernes y la mañana del sábado incluido.

Aquellas personas que no se hayan empadronado en Salta, que no hayan votado en las anteriores elecciones o que hayan sido depurados del padrón electoral no podrán emitir su voto y no se les emitirá constancia alguna. Se recomienda no asistir al recinto a fin de salvaguardar las medidas de bioseguridad.

Documentos permitidos

Para emitir el voto es importante saber que solo pueden hacerlo aquellas personas que cuenten con cédula de identidad o pasaporte, los mismos pueden estar vigentes o tener un vencimiento no mayor a un año (; bajo ninguna circunstancia podrán votar con DNI ARGENTINO o algún otro documento.