Carrió: “Cristina no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se hiciera justicia”

Política 12 de octubre de 2020

La ex diputada de Cambiemos señaló que la actual vicepresidenta fue utilizada como parte de “la construcción oportunista del amigo-enemigo” que elaboró el ex asesor presidencial, Jaime Durán Barba. No fue detenida porque no hubo voluntad de parte del gobierno de Mauricio Macri, disparó.