Covid-19: El Senado aprobó el proyecto de protocolo del último adiós

La Cámara de Senadores de Salta aprobó el proyecto de ley que establece un Protocolo para acompañamiento excepcional de Pacientes con Covid – 19. “No me hubiese perdonado no haber estado en el último minuto de vida de mi padre”, manifestó un legislador.

El Senador por Orán Juan Cruz Curá, contó la luctuosa historia de la madre de un colaborador de nombre Virginia, que murió sola por no poder acompañarla ninguna persona cercana. “En el nombre Virginia que representa a todas las personas que fallecieron víctimas del Covid-19, en la soledad”, expresó la Senadora Silvina Abilés.

El proyecto de Ley pasó a la Cámara de Diputados en revisión y expresa que mientras siga vigente la emergencia sanitaria por COVID-19, las personas que se encuentren internadas puedan ser acompañadas y contenidas emocionalmente por alguien de su entorno afectivo, de manera virtual y/o presencial, de acuerdo a lo que permitan las circunstancias específicas de cada caso, localidad e institución.

El Senador por Anta, Durval García indicó que se trata de una propuesta humanitaria utilizando los protocolos necesarias y dijo que hace una semana falleció un sobrino por Covid y dejó dos hijos huérfanos sin poder despedirse de ellos ni de su esposa”.

“Hace veinte años perdí a mi padre por una enfermedad y tengo dentro de mi corazón el recuerdo. Estuve ahí en el instante de su última bocanada de aire, no me hubiese perdonado no estar en el último minuto de vida”, dijo García en la sesión.