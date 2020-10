Comerciantes y gastronómicos se preparan para la eventual vuelta a la actividad

Si bien aún no hay anuncio oficial, promediando la semana, desde Provincia se adelantó que hoy viernes se reuniría el COE para analizar la situación epidemiológica y definir protocolos para una eventual reapertura a partir del lunes. Expectativas ante la decisión.

Quien pueda recorrer las calles céntricas hoy notará que el clima es distinto. Si bien los negocios continúan sin atender al público, gran parte de ellos levantaron sus persianas y puede verse personal limpiando y acomodando mercaderías a la espera del anuncio oficial sobre la vuelta a la actividad a partir del próximo lunes.

“La expectativa pasa a ser mucha después de tanto tiempo del local cerrado. Venimos de un trajín importante en estos 6 meses”, sostuvo Nicolás – propietario de una confitería de peatonal Caseros – en diálogo con Aries.

Para el gastronómico, a partir de la decisión, la actividad debería ser continua y no se debería retornar a Fase 1; para ello, indicó, serán necesarios controles por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de los protocolos y, de no cumplirse, sancionar al local infractor y no a todo el conjunto de la actividad.

“Deben tomar medidas serias”, completó.

Por otro lado, el empresario explicó que durante este último aislamiento pudieron sostener el local el servicio al paso, de todas formas, las ventas sufrieron una caída estrepitosa y optó por rotar el personal para no afectar los puestos de trabajo.

Actualmente, precisó, 17 familias viven de la confitería y, de permitirse la reapertura, el lunes volverá todo el plantel.

“Esperemos que sea bueno y que se empiece a activar la economía que es lo que mueve el país”, finalizó.