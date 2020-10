De la Arena reconoció que retiró más de 60 plasmas pero aseguró que no los facturó

El titular de Hemosalta SRL, Martín De la Arena, aseguró que del Centro Regional de Hemoterapia, retiró más de 60 plasmas de convalecientes de Covid 19 pero no los facturó.

Por Aries, De la Arena explicó que cuando desde el Centro Regional de Hemoterapia le informaron que le iban a comenzar a cobrar el plasma luego que se aprobara una resolución del Ministerio de Salud Pública, resolvió cobrar los 30 mil pesos.

Detalló que la cifra obedece a casi 12 mil pesos que le cuesta a él, y luego se aplican costos como servicio de transfusión, impuestos y honorarios que alcanzan al número en cuestión.

Afirmó que de esta manera las obras sociales y prepagas luego le reintegran el valor al paciente.

Sin embargo, aseguró que fue llamado por el ministro Juan José Esteban, quien le dijo que no se le iba a cobrar el plasma, razón por la que rectifica la nota diciendo que no pediría que le abonen 30 mil pesos.

Reconoció que del Centro Regional de Hemoterapia retiró más de 60 plasmas y no ha facturado ninguno.

De la Arena explicó que lo que se cobra no es el plasma, sino el procesamiento y que todos los gastos que conlleva la fabricación de ese hemocomponente son con elementos cuyos costos están en dólares.

También aclaró que nunca facturó 60 mil pesos al Instituto Provincial de Seguros de Salta (IPSS) por plasma, sino que se trata de plaquetoferesis que está nomenclada a ese valor pero no ha cobrado nada y atribuyó todo a una confusión de las autoridades de la institución