Miguel Isa: “De la vida política no me retiré, ser concejal es buena idea”

El exintendente de Capital y exvicegobernador de la Provincia, Miguel Ángel Isa, reapareció públicamente después de tiempo de haber permanecido “en silencio” según el mismo reconoció.

Por Aries, habló de su porvenir político y aseguró que será “lo que indique el momento”, porque de la vida política no se retiró

“Voy a estar atento a lo que suceda. El municipio siempre me gustó. Tengo una gran experiencia. He cometido aciertos y errores, los últimos me dejaron afuera. La gente me castigó, si no, hubiera sido gobernador” reflexionó el dirigente justicialista.

Agregó que quiere aportar “toda la experiencia” porque tiene “mucho hecho”, hasta un libro, que por imprimirse tarde no llegó a repartir oportunamente con su balance de gestión.

“Faltaron cosas, siempre faltan. Tengo una gran experiencia para ayudar que las cosas mejoren”, aseguró.

Miguel Isa dice que a la política la entiende como un servicio público, para servir desde cualquier lado. “No me molestaría ser candidato a concejal iniciar de nuevo por donde comencé”, confesó.

El exvice dice tener 60 años; 20 de edad y 40 de experiencia y que,una vez que lo hable con su partido, pretenderá volcarlo nuevamente.

“Si tengo el apoyo necesario, es posible no es alocado. Tengo pensado ser candidato el año que viene, no sé si es la concejalía o no” sentenció Isa, quien reconoció que es una buena idea.

Cerró con una suerte de curriculum proselitista: “Estuve en el Concejo Deliberante como cuatro mandatos, fui dos o tres veces presidente. Tengo algo para aportar sobre lo que se debe y no se debe hacer. Yo ganaba por gran diferencia. A mi nadie me eligió con el dedo a nada”.