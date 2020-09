Gustavo Sáenz y Bettina Romero tienen una relación política madura

El periodista y asesor de Bettina Romero aseguró ser testigo de una relación política madura “que intenta adaptarse a esta circunstancia de emergencia y crisis”.

“Yo no veo que ese clima, que muchos periodista me lo han planteado, se de en las relaciones directas, en los diálogos que tengo” afirmó Palópoli sobre los mandatarios y agregó que “incluso en aquellos que parecieran no ofrecer duda sobre posiciones diferentes también hay buena voluntad”.

Para el coordinador, la pandemia ha contribuido a priorizar lo urgente y “quienes fueron electos para llevar adelante una responsabilidad están también colapsados con los pedidos vinculados a la emergencia y a la urgencia”.