Malestar policial: Orozco afirma que está a favor de una negociación pacífica

El diputado provincial y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Gustavo Orozco, habló por Aries sobre los reclamos que están formalizando algunos sectores de la policía y aseguró que la misma no escapa a la crisis que se vive en todo el país pero está a favor de los planteos pacíficos y por medio de la negociación.

“Me ha tocado ver el sufrimiento de ex camaradas”, dijo Orozco quien fue oficial de la policía provincial y consideró que se está en un contexto complicado pero “los planteos se deben hacer por los marcos que corresponden y a través de la negociación”.

En referencia a la ruptura de la cadena de mandos, Orozco indicó que esto tiene que ver con lo que se está viviendo y que no es normal. “Los policías también son seres humanos y están inmersos dentro de la sociedad, ha muerto mucha gente y entre esa gente algunos policías, se caldearon los ánimos”, manifestó y agregó que “hay planteos lógicos por mejoras salariales que se pueden hacer y en una mesa de diálogo se dirá de una parte lo que se quiere y de la otra lo que se puede”.

Respecto al rol del ministro de seguridad Juan Manuel Pulleiro en esta problemática, el legislador indicó que si bien prefiere no opinar, entiende que el funcionario “debe estar trabajando para llamar a una concertación para que estén mejor todos”.

“Quiero que mi policía esté mejor, lamentablemente la policía ha llegado a este punto porque fueron muchos años en los que no se le han solucionado los problemas, se han pagado ítems en negro pero esto no es culpa del gobierno de Gustavo Sáenz que no lleva ni un año de Gobierno”, indicó Orozco.