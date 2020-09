Argentina vive un proceso pre anárquico donde la inseguridad es creciente

Política 16 de septiembre de 2020

La ex senadora peronista Hilda "Chiche" Duhalde afirmó que no ve un plan en Argentina sino “un proceso pre anárquico donde la inseguridad es creciente, las tomas de tierra son cada vez más comunes, la gente hace pozos y zanjas enorme para poder conservar lo que a lo mejor le costó toda una vida tener, donde cada uno hace lo que quiere y donde no hay autoridad”.