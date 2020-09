Comerciantes autoconvocados piden eximición de impuestos

En diálogo con Pasaron Cosas, la comerciante Carol Ramos, explicó que decidieron juntarse porque no los representa nadie, y aclaró que no el actual contexto de pandemia no están en contra de la aplicación de la “Fase 1”, pero aclara que si no trabajan no pueden mantener su propia familia.

Por esta razón, explicó que resolvieron acudir al gobernador Gustavo Sáenz, a quien elevaron una nota, para que se entere la realidad que están atravesando y aclararle que ellos son parte de la solución.

En este sentido, explicó que el petitorio de los más de 400 comerciantes es lógico porque un mes que no trabajan, no reciben dinero y sin embargo deben pagar impuestos y afrontar cargas sociales.

Ante la situación, pidió que se apliquen eximiciones para cuando no trabajen.

También criticó que los bancos apliquen intereses de hasta un 40% en refinanciaciones de pagos de tarjetas.

“¿Qué no se enteraron los bancos que estamos en pandemia y no trabajamos las pymes”, finalizó.