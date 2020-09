Salta y otras cuatro provincias deberán informar a la Corte sobre las restricciones para circular

La Corte Suprema de Justicia pedirá informes sobre circulación a las provincias de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta. El máximo tribunal dio lugar a diferentes presentaciones judiciales de ciudadanos que necesitaban ingresar o transitar por esas provincias y cuyas intenciones se vieron truncas a raíz de las prohibiciones por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país en medio de la pandemia de coronavirus.

Las provincias mencionadas deberán presentar sus descargos en tres días, “sin perjuicio de lo que en definitiva decida respecto de su competencia originaria”, según consta en la resolución.

La Corte ordenó también a la provincia de Corrientes que tome las medidas necesarias para permitir el ingreso de un ciudadano que presentó un recurso para asistir diariamente a su madre, que necesita realizar un tratamiento oncológico en la capital provincial.

Las resoluciones salieron por unanimidad, con la firma de los cinco jueces: el presidente Carlos Rosenkrantz, la vice Elena Highton de Nolasco y los vocales Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

Las causas del pedido de la Corte Suprema

Los amparos citados por el máximo tribunal hacen referencia a un productor agropecuario que vive en la Ciudad de Buenos Aires y solicitó ingresar a Salta para trabajar en su establecimiento. También hay una madre que reside en Ramos Mejía y no le permiten ingresar a San Luis para reencontrarse con su hija.

El documento además da cuenta de un habeas corpus presentado por Luis Naidenoff, senador de la UCR, en favor de un grupo de ciudadanos residentes en la Provincia de Formosa que quedaron varados en la ruta 11 en Chaco.

Formosa fue noticia días atrás a raíz de un grupo de residentes a quienes no se les permite ingresar al territorio provincial y hace un mes que están varados en la ruta. La policía caminera no los deja pasar y sus días transcurren a la intemperie.

“Me hice el hisopado y no tengo coronavirus, así que no entiendo por qué no me dejan pasar y llegar a mi casa. No represento ningún peligro para los demás”, relató Facundo, uno de los afectados.

Fuente: TN