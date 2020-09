Marocco trabaja en una nueva ley electoral ante un sistema agotado y una dirigencia viciada

Política 09 de septiembre de 2020

El vicegobernador Antonio Marocco, consideró que el sistema electoral de Salta está agotado, porque el fin del mismo solo era “acomodar para que me favorezca, porque todo vales si me beneficia y no importan cuáles fueran los resultados para los demás”.