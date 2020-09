Conmovido Sáenz pidió el acompañamiento y la ayuda de todos los salteños

“Lamentablemente tengo que decirles que la situación está compleja, el otro día hablábamos de la cantidad de camas para recibir a pacientes. Estos días no fueron fáciles, fueron días de angustia y dolor para muchísimas familias”, comenzó señalando.

Manifestó que “la situación se complicó en todo el país” y que a pesar de no gustarle las comparaciones, ponderó la gravedad del cuadro que se presenta en Jujuy y en Tucumán

“Lo cierto es que hay gente que se está muriendo, lamentablemente hay gente que no quiere darse cuenta que este virus nos está afectando cada día más. Nadie puede decir que en Salta estuvimos cinco meses encerrados, no seamos hipócritas”, planteó y agregó que “hoy necesitamos restringir, cuidarnos más que nunca”.

Conmovido, el gobernador se refirió a la muerte de Eduardo Chañe y Alejandro Paz. Señaló que esas muertes lo golpearon muchísimo y lamentó lo ocurrido, pero anunció que se va a investigar hasta las últimas consecuencias que pasó con ambos fallecidos cuando acudieron al sistema de salud como pacientes.

“Esto me motivó a presentar un amparo, no es posible que las clínicas no estén recibiendo gente. Quiero pedirle al sector privado que veamos como trabajamos de manera conjunta”, dijo Sáenz y agregó que “no podemos estar así, entre todos acompañarnos”.

“Les pido que me ayuden a transitar este difícil momento que no lo vivió nadie, me tocó a mí.

Estoy hace ocho meses, sin descanso”, manifestó el mandatario para luego referirse a los mensajes críticos de los salteños en las redes sociales a los que agradeció porque “lo que no mata me fortalece”.

“Una vez más les agradezco a aquellos que utilizan las redes sociales para decir lo que sienten”, indicó Sáenz.

Finalmente, el Gobernador agradeció a la renunciante ministra de Salud, Josefina Medrano por haberlo acompañado desde el inicio de la gestión y anunció que el nuevo funcionario del área será el médico Juan José Esteban.