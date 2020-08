Impuesto a las grandes fortunas : el oficialismo asegura que es “inminente” el envío al Congreso

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja recordó que presentarían la propuesta cuando lo consideraran “oportuno”. La iniciativa plantea la creación de un tributo extraordinario sobre los patrimonios más altos y será para recaudar fondos ante la caída de ingresos en las arcas públicas por la fuerte crisis económica que generó la pandemia.

Consideró que este es el momento adecuado para enviar el proyecto al Congreso porque antes “hubo muchas cosas que ocuparon la agenda y tuvieron prioridad”. Explicó que se reunió dos veces con el presidente Alberto Fernández por este proyecto y que el mandatario llegó a llamarlo para preguntarle “por qué no se presentaba” la propuesta.

Heller aclaró que el tributo será “por única vez”, que alcanzará a las personas y no a las empresas y que se calculará en base a las declaraciones juradas. Dijo que el proyecto no plantea “una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en guaridas fiscales”. Consideró que aunque eso “habría que hacerlo”, este no es el momento para realizarlo.

Explicó que la iniciativa alcanzará a las personas con un patrimonio declarado superior a los $200 millones. Estimó que el tributo alcanzará a unos 12 mil contribuyentes y dijo que buscan “la mejor ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y el máximo beneficio posible”. Esperan recaudar más de $300.000 millones.

El diputado oficialista consideró en diálogo con El Destape radio que las sesiones virtuales “no serán un obstáculo para tratar el proyecto” y aseguró que la iniciativa “no es contra nadie ni tiene nombres propios”. Dijo que trabajan sobre segmentos y que desconocen “cómo evolucionó la fortuna personal de cada persona”.

