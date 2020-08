“Daniel Nallar parece ser el Coordinador de los arrepentimientos de la gestión”

La concejal del Frente de Todos recordó que a comienzos del año legislativo se aprobó la Ordenanza para incrementar el importe de las multas por incumplimiento a los funcionarios y señaló que “lastimosamente siguen con las demoras” a tal punto que sólo le respondieron uno de los últimos cuatro pedidos de informes.

“Que la cuarentena no les nuble la vista, el aislamiento es social no político. El trabajo que le debemos a la ciudadanía es mancomunado entre el ejecutivo y el legislativo”, dijo García y añadió que le preocupa que el Coordinador Daniel Nallar no convoque a todos los sectores para que se conozcan las decisiones de su gestión.

Frente a esto, indicó que hay ejemplos de decisiones políticas de las que luego se arrepienten y citó algunas de ellas como el conflicto con las multas de tránsito y dijo que el conflicto actual es el que se ve con los cuestionamientos a las obras de las bicisendas.

“Qué imagen le está dando al vecino el Gobierno municipal con este hacer y deshacer, la improvisación se nota mucho. Estamos viendo medidas sobre la marcha que lejos de formar parte de una visión planificada de la ciudad, parecen parches para rellenar con fotos las redes sociales”, señaló la edil y agregó que en esto “juega un rol trascendental Nallar, quien parece ser el coordinador de los arrepentimientos”.

Finalmente dijo que aún están pendientes las respuestas ante las consultas sobre el servicio “más caro de la historia como el de Higiene Urbana y el accionar municipal no despeja las nebulosas” sobre el tema.