El Consejo de Agroindustria propone una reforma impositiva para que crezcan las exportaciones 

El presidente de la Cámara Regional de la Producción y de Economías Regionales de la CAME, Eduardo Rodríguez, contó por Aries que en la reunión del Consejo de Agroindustria, se acordó un proyecto de desarrollo que fomente políticas públicas por diez años.

Indicó que desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa se sumaron al Consejo de Agroindustria al que se sumaron todos los sectores afines a excepción de la Sociedad Rural y que el objetivo es hacer crecer el volumen de las exportaciones de 65000 millones de dólares a 100 millones de dólares por año.

“Ese crecimiento implicaría un incremento de 700 mil puestos de trabajo y esto se tiene que dar después de una serie de propuestas que implica una modificación impositiva que permita tener rentabilidad”, dijo Rodríguez.

Además, consideró que este gobierno escucha a los distintos sectores pero le tocó el fenómeno de la pandemia.

“En el campo no hemos dejado nunca de trabajar, tuvimos esa suerte a diferencias de otros sectores como turismo o comercio, pero no hemos dejado de perder plata porque no alcanza para pagar todos los impuestos y obligaciones. Sin políticas diferenciales es muy difícil salir, si tuviéramos rentabilidad estaríamos muditos y trabajando”, dijo Rodríguez.