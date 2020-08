Mutilaron un lapacho rosado florecido en barrio Grand Bourg

El lapacho es sumamente distintivo por sus vistosas flores rosadas, que aparecen cuando aún se encuentra desprovisto de follaje, a finales del invierno.

En dialogo con Aries, el productor de plantas y plantines, Oscar Zaplana, dijo que esta árbol fue deformado o mutilado y se observa que la persona que lo hizo no es idóneo en el tema.

“Estas cosas no me sorprenden, en los barrios las empresas de energía o de cable también hacen desastre con los árboles y nadie les dice nada. Que viva la joda con el arbolado público”, manifestó Zaplana y recordó que el podado es un arte y no es para cualquiera.

Los vecinos que precisan tareas de poda de mantenimiento o seguridad en los árboles públicos deben solicitar autorización municipal vía whatsapp al 3874645534.