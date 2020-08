Afirman que la Municipalidad no realiza bacheo por no gastar 60 mil pesos

El secretario general de Ademus, Cesar Molina, asegura que la Municipalidad de Salta realiza solo bacheo de hormigón, y no con material negro porque no invierte 60 mil pesos en comprar 6 calentadores de 10 mil pesos cada uno para poder trasladar el preparado desde la Planta Hormigonera hacia donde deba aplicarse.

Por Aries, Molina explicó que hay una cocina fija que permite llevar el material al engancharse a un camión pero no lo hacen porque la Municipalidad no no compra los repuestos que necesita.

Afirmó que si el material negro es aplicado en frío, solo dura dos o tres días y luego ya comienza a salirse.

Manifestó que la situación ya fue planteada al encargado de la planta, Federico Casas, pero lamenta que tienen que andar peleando para que puedan comprarles material.

Advirtió que hay muchos trabajadores que salen a realizar tareas con ropa propia, sin la protección adecuada que debería otorgarles el municipio.

La situación se agrava por la falta de personal y advirtió que desde la gestión de la intendenta Bettina Romero se busca llevar a los organismos hacia esta situación “para meter empresas privadas”.

Molina dijo que quiere apoyar y aportar a la gestión municipal para no estar en asamblea permanente.

El titular de Ademus reconoció que se encuentran desorientados porque no saben qué política quiere implementar la intendenta Bettina Romero.