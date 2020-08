“El Ministerio de Educación de Salta no está a la altura de la circunstancia”

“De la parte de infraestructura no le voy a echar la culpa al gobierno de Gustavo Sáenz, porque no hace ni un daño que está y el deterioro de los establecimientos educativos viene de años” indicó el secretario y agregó que la pandemia “dejó al desnudo muchísimas falencias y creo que el Ministerio de Educación de Salta, en estos momentos no está a la altura de las circunstancias”.

“Estamos cansados de la interna del ministerio. Es terrible y se tiene que solucionar de alguna forma”, explicó.

Además, el secretario General de CTA Salta criticó que se quieran abrir las inscripciones de manera virtual cuando “ni siquiera no hay conectividad en la provincia de Salta”.