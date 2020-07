La curva de contagio de coronavirus debería comenzar a bajar en Salta

El colaborador del Comité Operativo de Emergencia (COE) señaló que se dan de alta aproximadamente entre 100 y 150 personas por día que están en cuarentena. “Cuando logremos dar de alta a casi todos los que están hoy en día en cuarentena en los hoteles, que son la población que viene con el virus de afuera de la provincia, la curva va a empezar a bajar y los casos nuevos van a empezar a bajar”, indicó

Biella destacó que “si no usamos barbijo, no nos lavamos las manos y no mantenemos la distancia social puede haber rebrote” y pidió a los salteños mantener estos cuidados “hasta la llegada de la vacuna que nos falta nada”.