Denuncian suspensión de delegados en el Cementerio de la Santa Cruz

Por Aries, Alfredo Villafán, delegado de los trabajadores del Cementerio de la Santa Cruz, informó que tanto él como una de sus compañeras – ambos, voceros durante las últimas asambleas en esta dependencia – fueron suspendidos sin causa por las autoridades municipales correspondientes.

“Tomaron represalias contra la compañera; la Intendenta se olvida que pedimos mejores condiciones laborales”, sostuvo el delegado y señaló que trabajadora en cuestión fue suspendida hace un mes, siendo que su legajo es intachable y que, en la oportunidad, desde la dirección no se expresaron motivos que justifiquen la medida.

Por su parte, Villafán apuntó contra Aroldo Tonini - secretario de Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad – y aseguró que actúa con animosidad en su contra a partir de las protestas realizadas tiempo atrás.

“No estamos en el Proceso; me suspendieron por 15 días sin goce de sueldo y no tiene sustento el sumario que me iniciaron”, señaló.

Concluyendo, el delegado aseguró que los pedidos de seguridad para sus compañeros van en línea con lo expresado por autoridades provinciales, en cuanto a las medidas que deben garantizarse para el cuidado de quien se desempeñe en el ámbito público.

“El empleado sostiene el cementerio, no los funcionarios”, sentenció el trabajador.