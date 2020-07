Cambio de enfoque: “No se puede sembrar miedo en la sociedad para que cumpla con pautas preventivas”

El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, pidió un cambio de enfoque respecto a la concientización sobre las pautas preventivas. Pidió que se concientice desde la enseñanza en lugar de sembrar miedo porque no se puede estar aislados todo el tiempo.

En diálogo con Hablemos de Política, Solís indicó que es necesario cambiar el enfoque ya que la población en toda la provincia debe aprender a convivir con lo que conlleva la pandemia.

“Hay que aprender a convivir con esto, no podemos estar permanentemente aislados ni tampoco sembrando miedo en la sociedad para que comprenda que debe cumplir con ciertas pautas preventivas. Hay que concientizar desde otro lugar, desde la enseñanza con información pedagógica”, propuso el intendente.

En este cuadro, pidió un cambio de enfoque” porque no se puede estar aislados toda la vida ya que hasta que no haya una vacuna de tratamiento específico esto no se va a frenar”.



Por otra parte, Solís indicó que se viene una crisis económica muy grande como consecuencia de la crisis sanitaria y planteó que se deben revisar las estrategias para un trabajo coordinado entre provincias y municipios.

Señaló que en Rosario de la Frontera se promueve la conversión productiva y muchos campos se están volcando a la actividad citrícola lo que genera una mayor cantidad de mano de obra.

Además, destacó que el cambio más inmediato se da por el lado del turismo. “Con el ministro Mario Peña tenemos la misma visión de desarrollo de turismo: la inversión del sector privado apoyado por las condiciones que genera el sector público”.

“Estamos lanzando un producto de turismo estudiantil que podemos poner en marcha a fines de este año teniendo en cuenta que estará habilitado el turismo interno”, planteó Solís.